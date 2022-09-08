Сентябрь, 08 в 17:13

Украинская полиция разоблачила разветвленную сеть педофилов, которые к сексуальной эксплуатации привлекали российских детей.

Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Фото и видеоконтент с участием детей, предположительно, продавались в России и за ее пределами.

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Правоохранителям удалось задержать украинца и установить личности 15 детей, которые в настоящее время проживают в России. В прокуратуре заявили, что не могут найти других жертв или арестовать остальных подозреваемых из-за разрыва российско-украинских отношений после масштабного военного вторжения России в Украину.

— Такого рода преступления, к сожалению, распространены повсеместно, и в Украине, и в Европе. Но что нас пугает, так это масштабы этих преступлений в России, — сказал Олег Ткаленко, старший прокурор Киевской области, который руководил расследованием.

По его словам, жертвами этих преступлений стали дети из очень бедных семей.

— Сейчас очень трудно остановить распространение этих файлов. И это очень обидно, потому что из-за войны все наши контакты с российскими коллегами оборвались, — отметил Ткаленко.

Расследование началось в июне, когда в отдел по борьбе с киберпреступностью украинской полиции поступила информация о том, что в Киевской области загружается и хранится большое количество изображений сексуального насилия над детьми.

Месяц спустя прокуратура провела обыск в Буче, где в одном доме было обнаружено более 100 000 фото и видео сексуального насилия над детьми.

По словам Олега Ткаленко, детей на самом деле могут быть десятки. Кроме того, на момент преступлений некоторым было всего девять лет, и они из разных регионов России, включая Москву, Калининград и Краснодар.

На данный момент подозреваемый помещен под домашний арест, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.