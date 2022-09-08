Вересень, 08 в 17:13

Українська поліція викрила розгалужену мережу педофілів, які залучали до сексуальної експлуатації російських дітей.

Про це пише британське видання The Guardian із посиланням на прокуратуру Київської області.

Фото та відеоконтент за участю дітей, імовірно, продавалися в Росії та за її межами.

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Правоохоронцям вдалося затримати українця та встановити особи 15 дітей, які наразі проживають у Росії. У прокуратурі заявили, що не можуть знайти інших жертв або заарештувати решту підозрюваних через розрив російсько-українських відносин після масштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.

– Такі злочини, на жаль, поширені повсюдно, і в Україні, і в Європі. Але що нас лякає, то це масштаби цих злочинів у Росії, — сказав Олег Ткаленко, старший прокурор Київської області, який керував розслідуванням.

За його словами, жертвами цих злочинів стали діти з бідних сімей.

– Зараз дуже важко зупинити розповсюдження цих файлів. І це дуже прикро, бо через війну всі наші контакти з російськими колегами обірвалися, – зазначив Ткаленко.

Розслідування розпочалося у червні, коли до відділу боротьби з кіберзлочинністю української поліції надійшла інформація про те, що на Київщині завантажується та зберігається велика кількість зображень сексуального насильства над дітьми.

Через місяць прокуратура провела обшук у будинку в Бучі, де було виявлено понад 100 000 фото і відео сексуального насильства над дітьми.

За словами Олега Ткаленка, дітей насправді може бути десятки. Крім того, на момент злочинів деяким було лише дев’ять років, і вони з різних регіонів Росії: Москви, Калінінграда та Краснодара.

Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом, чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.