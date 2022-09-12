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В Париже российские “туристы” избили двух украинок, которые слушали украинскую музыку

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Париже российские “туристы” избили двух украинок, которые слушали украинскую музыку

В Париже россияне избили двух украинок. Украинское посольство приняло дело на особый контроль.

Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

По ее словам, 11 сентября российские “туристы” в Париже избили двух украинок, которые сбежали от оккупантов в Изюме на Харьковщине.

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– Били за то, что слушали украинскую музыку. Обе попали в больницу, – отметила Беца.

Она отметила необходимость усиления визового режима для граждан РФ в Европе.

В Министерстве иностранных дел Украины добавили, что дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения и поддерживают связь с потерпевшими.

Напомним, что 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку действия Соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Теперь на граждан РФ будут распространяться общие визовые правила.

Фото: Марьяна Беца

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