В Париже россияне избили двух украинок. Украинское посольство приняло дело на особый контроль.

Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

По ее словам, 11 сентября российские “туристы” в Париже избили двух украинок, которые сбежали от оккупантов в Изюме на Харьковщине.

Она отметила необходимость усиления визового режима для граждан РФ в Европе.

On September 11 Russian “tourists” in Paris hit two Ukrainian women, who earlier had fled from Russian invaders in Izium (Kharkiv region). They hit them for listening Ukrainian music. Both ended up in the hospital. Visa ban for Rus is needed #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/4MtlFMZmei

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 12, 2022