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Факти / Надзвичайні події

У Парижі російські “туристи” побили двох українок, які слухали українську музику

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
У Парижі російські “туристи” побили двох українок, які слухали українську музику

У Парижі росіяни побили двох українок. Українське посольство взяло справу на особливий контроль.

Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

За її словами, 11 вересня російські “туристи” в Парижі побили двох українок, які втекли від окупантів в Ізюмі на Харківщині.

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– Били за те, що слухали українську музику. Обоє потрапили до лікарні, – зазначила Беца.

Вона наголосила на необхідності посилення візового режиму для громадян РФ у Європі.

У Міністерстві закордонних справ України додали, що дипломати взаємодіють з французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу та підтримують зв‘язок із потерпілими.

Нагадаємо, що 9 вересня Рада ЄС затвердила цілковите призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Росією. Тепер на громадян РФ будуть поширюватися загальні візові правила.

Фото: Мар’яна Беца

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