У Парижі росіяни побили двох українок. Українське посольство взяло справу на особливий контроль.

Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

За її словами, 11 вересня російські “туристи” в Парижі побили двох українок, які втекли від окупантів в Ізюмі на Харківщині.

Вона наголосила на необхідності посилення візового режиму для громадян РФ у Європі.

On September 11 Russian “tourists” in Paris hit two Ukrainian women, who earlier had fled from Russian invaders in Izium (Kharkiv region). They hit them for listening Ukrainian music. Both ended up in the hospital. Visa ban for Rus is needed #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/4MtlFMZmei

