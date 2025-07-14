Готовили покушения на судей и волонтеров в Полтаве и Днепре: СБУ задержала агентов РФ

Представители СБУ и Нацполиции задержали двух агентов ГРУ, которые пытались совершить покушения на судей и волонтеров в Полтаве и Днепре.

Как завербовали рецидивисток для терактов в Полтаве и Днепре: детали

Расследование установило, что задержанные жительницы Полтавы ранее уже имели судимости за наркоторговлю и кражи.

Они попали в поле зрения российских спецслужб через Телеграм-каналы, где искали легких заработков после выхода из тюрьмы.

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Агентки получили задание на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств.

Для подготовки покушений одна из них осталась в Полтаве, шпионя за потенциальными целями, а другая отправилась в Днепр.

По прибытии в Днепр одна из агенток получила координаты заминированного скутера, планируя взорвать его вместе с автомобилем судьи.

Чтобы отследить прибытие чиновника, агент установила телефонную камеру с удаленным доступом для российских кураторов.

Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно в Полтаве задержали вторую агентку.

Установлено, что перед основными задачами фигурантки выполнили тестовое — взорвали автомобиль украинского защитника.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на террористический акт по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период).

В настоящее время злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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