Готовили покушения на судей и волонтеров в Полтаве и Днепре: СБУ задержала агентов РФ
Представители СБУ и Нацполиции задержали двух агентов ГРУ, которые пытались совершить покушения на судей и волонтеров в Полтаве и Днепре.
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Расследование установило, что задержанные жительницы Полтавы ранее уже имели судимости за наркоторговлю и кражи.
Они попали в поле зрения российских спецслужб через Телеграм-каналы, где искали легких заработков после выхода из тюрьмы.
Агентки получили задание на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств.
Для подготовки покушений одна из них осталась в Полтаве, шпионя за потенциальными целями, а другая отправилась в Днепр.
По прибытии в Днепр одна из агенток получила координаты заминированного скутера, планируя взорвать его вместе с автомобилем судьи.
Чтобы отследить прибытие чиновника, агент установила телефонную камеру с удаленным доступом для российских кураторов.
Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно в Полтаве задержали вторую агентку.
Установлено, что перед основными задачами фигурантки выполнили тестовое — взорвали автомобиль украинского защитника.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на террористический акт по предварительному сговору);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период).
В настоящее время злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.