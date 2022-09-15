Оккупанты обстреляли Кривой Рог — есть попадания
Российские захватчики 15 сентября обстреляли Кривой Рог.
Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
По его словам, зафиксировали “прилеты” в районе гидротехнических сооружений.
— Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, – отметил Вилкул.
Напомним, что РФ под вечер 14 сентября ударила ракетами по городу, оккупанты выпустили около восьми крылатых ракет. Целили в гидротехнические сооружения. Потерпевших среди гражданских нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.
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Фото: местные Telegram-каналы