Сентябрь, 15 в 17:12

Российские захватчики 15 сентября обстреляли Кривой Рог.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

По его словам, зафиксировали “прилеты” в районе гидротехнических сооружений.

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— Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, – отметил Вилкул.

Напомним, что РФ под вечер 14 сентября ударила ракетами по городу, оккупанты выпустили около восьми крылатых ракет. Целили в гидротехнические сооружения. Потерпевших среди гражданских нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: местные Telegram-каналы