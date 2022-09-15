Окупанти обстріляли Кривий Ріг – є влучання
Російські загарбники 15 вересня обстріляли Кривий Ріг.
Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
За його словами, зафіксували “прильоти” в районі гідротехнічних споруд.
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– Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – зазначив Вілкул.
Нагадаємо, що РФ під вечір 14 вересня вдарила ракетами по місту, окупанти випустили близько восьми крилатих ракет. Цілили у гідротехнічні споруди. Потерпілих серед цивільних немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: місцеві Telegram-канали