Вересень, 15 в 17:12

Російські загарбники 15 вересня обстріляли Кривий Ріг.

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

За його словами, зафіксували “прильоти” в районі гідротехнічних споруд.

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– Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, що РФ під вечір 14 вересня вдарила ракетами по місту, окупанти випустили близько восьми крилатих ракет. Цілили у гідротехнічні споруди. Потерпілих серед цивільних немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: місцеві Telegram-канали