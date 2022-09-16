Сентябрь, 16 в 6:35

На автодороге Киев – Чоп в городе Броды Львовской области женщина за рулем автомобиля Volkswagen влетела в колонну военной техники.

Четверо пассажиров Volkswagen, среди которых семилетний мальчик, погибли на месте происшествия.

Водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей в возрасте четырех и шести лет, с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

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Водитель военного автомобиля не пострадал.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия, произошедшего 15 сентября около 20.00, сейчас выясняют полицейские вместе с сотрудниками ДБР.