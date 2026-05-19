Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия несет на фронте значительно большие потери, чем Силы обороны Украины.

Об этом он заявил в интервью Милитарному.

Сырский о потерях российской армии на фронте

По словам главнокомандующего, соотношение общих потерь между российской и украинской армиями в настоящее время составляет примерно 3,5 к 1 в пользу Украины.

— У противника потери в разы больше. Если общие потери сейчас на фронте — где-то в 3,5 раза больше, — отметил Сырский.

Он добавил, что соотношение количества погибших, в зависимости от дня, может быть еще выше: “и в семь, и в девять раз бывает больше”.

Ранее заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявлял, что потери российских войск на Донбассе выросли втрое, тогда как продвижение оккупантов остается минимальным.

По его словам, несмотря на амбициозные планы РФ на 2026 год, у противника недостаточно ресурсов для их реализации.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам апреля потери России превысили 35 тыс. военнослужащих.

По его словам, все поражения были подтверждены, Силы обороны Украины сохраняют стабильный уровень удержания позиций.

Президент также отметил, что эффективность ударов на расстоянии более 20 км возросла.

Количество таких поражений в апреле увеличилось вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза — по сравнению с февралем.

Фото: Александр Сырский

