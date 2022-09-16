У Бродах іномарка влетіла в колону військової техніки. Серед загиблих і поранених є діти

Вересень, 16 в 6:35

На автодорозі Київ – Чоп у місті Броди Львівської області жінка за кермом автомобіля Volkswagen влетіла в колону військової техніки.

Четверо пасажирів Volkswagen, серед яких семирічний хлопчик, загинули на місці події.

Водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком чотири та шість років, із тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.

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Водій військового автомобіля не постраждав.

Обставини надзвичайної події, що сталась 15 вересня близько 20.00, зараз з’ясовують поліцейські разом із співробітниками ДБР.