В оккупированном Луганске в здании “генпрокуратуры” раздался взрыв
Сегодня, 16 сентября, в оккупированном Луганске в здании “генпрокуратуры ЛНР” раздался мощный взрыв.
Об этом сообщают в соцсетях.
По предварительным данным, есть жертвы.
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У здания оккупационной прокуратуры собрались военные и правоохранители. Прибыли пожарные машины и скорые.
Где именно произошел взрыв и кто пострадал или погиб, пока не известно.
Напомним, что 16 сентября в центре оккупированного Херсона раздался мощный взрыв. Сообщается, что взрыв произошел в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Кирилла Стремоусова и гауляйтера Сергея Елисеева.
Фото: скрин