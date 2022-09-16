Сентябрь, 16 в 12:11

Сегодня, 16 сентября, в оккупированном Луганске в здании “генпрокуратуры ЛНР” раздался мощный взрыв.

Об этом сообщают в соцсетях.

По предварительным данным, есть жертвы.

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У здания оккупационной прокуратуры собрались военные и правоохранители. Прибыли пожарные машины и скорые.

Где именно произошел взрыв и кто пострадал или погиб, пока не известно.

Напомним, что 16 сентября в центре оккупированного Херсона раздался мощный взрыв. Сообщается, что взрыв произошел в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Кирилла Стремоусова и гауляйтера Сергея Елисеева.

Фото: скрин