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Факти / Надзвичайні події

В окупованому Луганську в будівлі “генпрокуратури” пролунав вибух

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупованому Луганську в будівлі “генпрокуратури” пролунав вибух

Сьогодні, 16 вересня, в окупованому Луганську в будівлі “генпрокуратури ЛНР” пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють у соцмережах.

За попередніми даними, є жертви.

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Наразі біля будівлі окупаційної прокуратури зібралися військові та правоохоронці. Прибули пожежні машини та швидкі.

Де саме стався вибух та хто постраждав чи загинув поки не відомо.

Нагадаємо, що 16 вересня в центрі окупованого Херсона також пролунав потужний вибух. Повідомляється, що вибух стався у приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Кирила Стремоусова та гауляйтера Сергія Єлісєєва.

Фото: скрин

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