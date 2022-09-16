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В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты сообщают о прилетах возле администрации

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты сообщают о прилетах возле администрации

Сегодня, 16 сентября, в центре оккупированного Херсона раздался мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Предварительно взрыв произошел в здании Апелляционного суда города. Пока больше информации об инциденте нет.

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Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что взрыв произошел в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Кирилла Стремоусова и гауляйтера Сергея Елисеева.

Напомним, что 14 сентября в Херсоне утром раздались взрывы.

12 сентября российские СМИ сообщали о якобы смерти херсонского коллаборациониста Владимира Сальдо. Однако впоследствии тот опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что находился на лечении.

Также 12 сентября стало известно, что в Херсоне движение сопротивления подорвало коллаборационистку Татьяну Томилину.

Фото: скрин

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