В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты сообщают о прилетах возле администрации
Сегодня, 16 сентября, в центре оккупированного Херсона раздался мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Предварительно взрыв произошел в здании Апелляционного суда города. Пока больше информации об инциденте нет.
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что взрыв произошел в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Кирилла Стремоусова и гауляйтера Сергея Елисеева.
Напомним, что 14 сентября в Херсоне утром раздались взрывы.
12 сентября российские СМИ сообщали о якобы смерти херсонского коллаборациониста Владимира Сальдо. Однако впоследствии тот опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что находился на лечении.
Также 12 сентября стало известно, что в Херсоне движение сопротивления подорвало коллаборационистку Татьяну Томилину.
Фото: скрин