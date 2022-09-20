Сентябрь, 20 в 9:18

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе 20 сентября раздались два мощных взрыва.

Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.

— Оккупанты безудержно курят в Мелитополе. Только что в городе прогремели два громких взрыва, — отметил он.

По словам Федорова, вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Сейчас подробности выясняются.

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Напомним, что 19 сентября в Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, который захватили российские оккупанты.

Также мощный взрыв в городе был слышен 18 сентября. Информацию подтвердил мэр Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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