В оккупированном россиянами Мелитополе раздались взрывы — что известно
Во временно оккупированном россиянами Мелитополе 20 сентября раздались два мощных взрыва.
Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.
— Оккупанты безудержно курят в Мелитополе. Только что в городе прогремели два громких взрыва, — отметил он.
По словам Федорова, вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Сейчас подробности выясняются.
Напомним, что 19 сентября в Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, который захватили российские оккупанты.
Также мощный взрыв в городе был слышен 18 сентября. Информацию подтвердил мэр Иван Федоров.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.
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