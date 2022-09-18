Сентябрь, 18 в 20:06

Вечером 18 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв.

Информацию подтвердил мэр города Иван Федоров.

По его словам, взрыв во дворе многоэтажки в центре Мелитополя – вероятный результат зачистки ФСБ.

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— По предварительным данным, в ходе “разборок” они устранили одного из коллаборантов-полицейских — так называемого “начальника ГБР народной милиции”. Денис Стефанков был одним из 118 предателей-полицейских, по которым мы готовили арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество, — сообщил Федоров.

Отметим, что вчера в Мелитополе также прозвучала серия взрывов. Вероятно, партизаны взорвали железнодорожную дорогу, по которой российские оккупанты доставляли боеприпасы и горючее для военной техники РФ с территории Крыма.

Как отметили в российских изданиях, после взрывов захватчики начали внимательно осматривать все машины, проверять всех велосипедистов и пешеходов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 207-й день.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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