Сентябрь, 19 в 15:15

Во временно захваченном Мелитополе снова раздаются взрывы на аэродроме российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Он обнародовал видео, на котором видно, как поднимается вверх густой столб дыма.

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Напомним, вечером 18 сентября в оккупированном Мелитополе был слышен мощный взрыв. Информацию подтвердил мэр Иван Федоров.

По его словам, взрыв во дворе многоэтажки в центре Мелитополя – вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительной информации, подорвали коллаборанта Дениса Стефанкова, который перешел на сторону врага и отвечал за допросы пленных.

Ранее Федоров сообщал, что коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Мелитополе, начали массово выходить на связь с украинскими спецслужбами. Это произошло после ряда случаев ликвидации других предателей.

Коллаборанты предлагают спецслужбам Украины предоставлять важные данные в обмен на ослабление ответственности за измену.

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