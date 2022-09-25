В окупованому Мелітополі проти ночі прогримів гучний вибух – мер
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У тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунав гучний вибух.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, гучно було в північній частині міста.
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– Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя, – написав очільник міста.
За інформацією очевидців, у той бік поїхала пожежна машина.
Раніше повідомлялося, що у Мелітополі кадирівці захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки.
23 вересня о 7 ранку в Мелітополі, у перший день псевдореферендуму, пролунав гучний вибух.