В Мелитополе кадыровцы захватили склад с сельхозтехникой
Российские военные продолжают совершать преступления в отношении людей на оккупированных территориях и занимаются мародерством.
По информации украинской стороны, в Мелитополе так называемые кадыровцы захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники.
По состоянию на 24 сентября, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, оккупанты пытаются распродать имущество.
К слову, сейчас россияне проводят так называемые референдумы на временно захваченной территории Украины.
Из-за низкой явки на “участках” работники так называемых избирательных комиссий вместе с вооруженными военными РФ собирают подписи местных жителей прямо по местам их проживания.
Вечером 22 сентября захватчики свезли в город автобусы с людьми из Крыма.
Их задача – быть массовкой во время съемки пропагандистских сюжетов о якобы поддержке “референдума” в Мелитополе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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