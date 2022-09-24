Сентябрь, 24 в 9:09

Российские военные продолжают совершать преступления в отношении людей на оккупированных территориях и занимаются мародерством.

По информации украинской стороны, в Мелитополе так называемые кадыровцы захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники.

По состоянию на 24 сентября, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, оккупанты пытаются распродать имущество.

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К слову, сейчас россияне проводят так называемые референдумы на временно захваченной территории Украины.

Из-за низкой явки на “участках” работники так называемых избирательных комиссий вместе с вооруженными военными РФ собирают подписи местных жителей прямо по местам их проживания.

Вечером 22 сентября захватчики свезли в город автобусы с людьми из Крыма.

Их задача – быть массовкой во время съемки пропагандистских сюжетов о якобы поддержке “референдума” в Мелитополе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.