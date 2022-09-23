В первый день псевдореферендума в Мелитополе прогремел взрыв — мэр

Сентябрь, 23 в 8:53

В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который почувствовали жители в центре города.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам – в первый день домового “голосования” на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома, — говорится в сообщении.

Федоров также советует мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники.

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Источник: Иван Федоров