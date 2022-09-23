В первый день псевдореферендума в Мелитополе прогремел взрыв — мэр
Фото: Depositphotos
В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который почувствовали жители в центре города.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
– Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам – в первый день домового “голосования” на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома, — говорится в сообщении.
Федоров также советует мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники.
Сейчас смотрят
Источник: Иван Федоров