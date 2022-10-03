Октябрь, 03 в 13:04

Ночью российские войска обстреляли Часов Яр в Донецкой области. Вражеские снаряды попали в общежитие учебного заведения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, по меньшей мере один человек находится под завалами. Продолжается спасательная операция.

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Также Павел Кириленко добавил, что на Донецком направлении россияне стреляли по Авдеевской и Очеретинскй общинам.

В частности, в Авдеевке были единичные прилеты по старой части города, в Очеретинской общине – ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, на рассвете россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в предприятие, обошлось без жертв.

На Лисичанском направлении оккупанты постоянно обстреливали Северск и Серебрянку. Информации о пострадавших пока нет.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Павел Кириленко