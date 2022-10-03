Жовтень, 03 в 13:04

Вночі російські війська обстріляли Часів Яр на Донеччині. Ворожі снаряди поцілили у гуртожиток навчального закладу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, щонайменше одна людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.

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Також Павло Кириленко додав, що на Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах.

Зокрема, в Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді – вдарили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили у підприємство, минулося без жертв.

На Лисичанському напрямку окупанти постійно обстрілювали Сіверськ та Серебрянку. Інформації про постраждалих поки що немає.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Павло Кириленко