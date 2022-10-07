Помогли организовать “референдум” в Луганской области: еще 10 коллаборантам сообщили о подозрении

Октябрь, 07 в 15:20

В Луганской области еще 10 людям сообщили о подозрении за организацию и проведение псевдореферендума. Они публично призывали украинцев к активному участию в “мероприятии” и отмечали, что “необходимо присоединить псевдореспублику ЛНР в состав России”.

По данным Офиса генерального прокурора, в сентябре глава “общественной палаты ЛНР” инициировал перед главой псевдореспублики проведение незаконного референдума на временно оккупированной территории Луганской области.

— Глава, заместитель главы и псевдодепутаты “народного совета ЛНР” 20 сентября 2022 года проголосовали за принятие закона “О референдуме ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ”, — говорится в сообщении.

На основе этого псевдодокумента в Луганской области и “заграничных участках” на территории РФ организовали “референдум”, который длился 23-27 сентября.

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Следователи сообщили еще 10 лицам о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).