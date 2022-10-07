Допомогли організувати “референдум” на Луганщині: ще 10 колаборантам повідомили про підозру

Жовтень, 07 в 15:20

У Луганській області ще 10 людям повідомили про підозру за організацію та проведення псевдореферендуму. Вони публічно закликали українців до активної участі у “заході” та наголошували, що начебто “необхідно приєднати псевдореспубліку ЛНР до складу Росії”.

За даними Офісу генерального прокурора, у вересні очільник “общественной палаты ЛНР” ініціював перед главою псевдореспубліки проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області.

– Глава, заступник глави та псевдодепутати “народного совета ЛНР” 20 вересня 2022 року проголосували за ухвалення закону “Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта РФ”, – йдеться у повідомленні.

На основі цього псевдодокумента на Луганщині та “закордонних дільницях” на території РФ організували “референдум”, який тривав 23-27 вересня.

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Слідчі повідомили ще 10 особам про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність, недоторканність України та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).