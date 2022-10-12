Сдавали участников сопротивления на Херсонщине и в Лимане: СБУ разоблачила коллаборантов

Октябрь, 12 в 17:40

Служба безопасности Украины задержала еще двух коллаборантов на деоккупированных территориях Юга и Востока Украины.

Отмечается, что они входили в состав местных оккупационных администраций и помогали агрессорам совершать репрессии против украинцев.

— В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении также бывшему секретарю Олешковского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, которого враг назначил “вице-мером” захваченного города, — говорится в сообщении СБУ.

В ходе расследования сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства вины злоумышленников в преступлениях против ГБ Украины.

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В деоккупированном Лимане контрразведка задержала местную жительницу, которая добровольно согласилась сотрудничать с агрессорами.

После начала полномасштабного вторжения она призвала людей поддержать захватчиков. За это оккупанты предложили ей возглавить “управление труда и соцзащиты населения” во временно захваченном городе.

Также она помогала агрессорам собирать учредительные данные на участников АТО, проживавших на территории города.

Еще один коллаборант задержан в деоккупированном Нововоскресенском Херсонской области. Задержанным оказался руководитель местной оккупационной администрации.

Злоумышленник агитировал за поддержку захватчиков, пытался заставить поселковых педагогов сотрудничать с ними, а также сдавал украинских активистов, в том числе участников движения сопротивления.

Кроме того, СБУ задокументировала коллаборационную деятельность “первого заместителя военно-гражданской администрации” временно оккупированного города Олешки Херсонской области. До этого он был депутатом местного совета от запретной партии ОПЗЖ.

Предатель присоединился к агрессорам после захвата части региона. Он помогает им в материально-техническом обеспечении, в частности, поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. Также он подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе.

Сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и зафиксировали маршруты его перемещения.