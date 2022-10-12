Здавали учасників спротиву на Херсонщині і в Лимані: СБУ викрила колаборантів
Служба безпеки України затримала ще двох колаборантів на деокупованих територіях Півдня та Сходу України.
Зазначається, що вони входили до складу місцевих окупаційних адміністрацій і допомагали агресорам чинити репресії проти українців.
— У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру також колишньому секретарю Олешківської міськради від забороненої партії ОПЗЖ, якого ворог призначив “віцемером” захопленого міста, – йдеться у повідомленні СБУ.
Під час розслідування співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини зловмисників у злочинах проти держбезпеки України.
У деокупованому Лимані контррозвідка затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилась співпрацювати з агресорами.
Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити “управління праці та соцзахисту населения” в тимчасово захопленому місті.
Також вона допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста.
Ще одного колаборанта затримано у деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині. Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації.
Зловмисник агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також здавав українських активістів, зокрема учасників руху спротиву.
Крім того, СБУ задокументувала колабораційну діяльність “первого заместителя военно-гражданской администрации” тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. До цього він був депутатом місцевої ради від забороненої партії ОПЗЖ.
Зрадник приєднався до агресорів після захоплення частини регіону. Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті.
Наразі співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і зафіксували маршрути його переміщення.