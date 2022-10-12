Здавали учасників спротиву на Херсонщині і в Лимані: СБУ викрила колаборантів

Жовтень, 12 в 17:40

Служба безпеки України затримала ще двох колаборантів на деокупованих територіях Півдня та Сходу України.

Зазначається, що вони входили до складу місцевих окупаційних адміністрацій і допомагали агресорам чинити репресії проти українців.

— У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру також колишньому секретарю Олешківської міськради від забороненої партії ОПЗЖ, якого ворог призначив “віцемером” захопленого міста, – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час розслідування співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини зловмисників у злочинах проти держбезпеки України.

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У деокупованому Лимані контррозвідка затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилась співпрацювати з агресорами.

Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити “управління праці та соцзахисту населения” в тимчасово захопленому місті.

Також вона допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста.

Ще одного колаборанта затримано у деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині. Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації.

Зловмисник агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також здавав українських активістів, зокрема учасників руху спротиву.

Крім того, СБУ задокументувала колабораційну діяльність “первого заместителя военно-гражданской администрации” тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. До цього він був депутатом місцевої ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Зрадник приєднався до агресорів після захоплення частини регіону. Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті.

Наразі співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і зафіксували маршрути його переміщення.