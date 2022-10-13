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Факты / Происшествия

РФ ночью обстреляла Николаев: частично разрушена жилая пятиэтажка

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ ночью обстреляла Николаев: частично разрушена жилая пятиэтажка
Фото: ГСЧС

Ночью 13 октября российские оккупанты массированно обстреляли Николаев.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По его словам, Россия атаковала мирный Николаев, когда люди уже спали. Вражеские ракеты попали в пятиэтажный жилой дом.

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В результате обстрела верхние два этажа разрушены до основания. Остальные имеют частичные разрушения.

В настоящее время на месте работают спасательные службы.

По предварительной информации, под завалами конструкций дома находятся люди. Из-под обломков пытаются вытащить 12-летнего мальчика.

ДСНС

Ранее сообщалось, что над Николаевской областью наши силы обороны воздушного командования Юг сбили девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

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