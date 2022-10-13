РФ ночью обстреляла Николаев: частично разрушена жилая пятиэтажка
Фото: ГСЧС
Ночью 13 октября российские оккупанты массированно обстреляли Николаев.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
По его словам, Россия атаковала мирный Николаев, когда люди уже спали. Вражеские ракеты попали в пятиэтажный жилой дом.
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В результате обстрела верхние два этажа разрушены до основания. Остальные имеют частичные разрушения.
В настоящее время на месте работают спасательные службы.
По предварительной информации, под завалами конструкций дома находятся люди. Из-под обломков пытаются вытащить 12-летнего мальчика.
Ранее сообщалось, что над Николаевской областью наши силы обороны воздушного командования Юг сбили девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.