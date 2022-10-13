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РФ вночі обстріляла Миколаїв: частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ вночі обстріляла Миколаїв: частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку
Фото: ДСНС

Вночі 13 жовтня російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

За його словами, Росія атакувала мирний Миколаїв, коли люди вже спали. Ворожі ракети влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.

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Внаслідок обстрілу верхні два поверхи зруйновані вщент. Решта мають часткові руйнування.

Наразі на місці працюють рятувальні служби. Інформації щодо жертв та постраждалих немає.

 

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