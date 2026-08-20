Утром 20 августа российские войска атаковали беспилотниками Славянск Донецкой области. Один из дронов попал в магазин в жилом микрорайоне города, трое человек получили ранения.

На фотографии, обнародованной главой Донецкой ОВА Вадимом Филашкиным, видно, что речь идет о магазине сети Аврора.

Удар по магазину Аврора в Славянске: что известно

По данным Донецкой ОВА, около 08:20 российский беспилотник попал в магазин в жилом микрорайоне Славянска. После удара в здании вспыхнул пожар.

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На месте работают все ответственные службы. Информации о состоянии трех раненых пока нет.

– Россияне снова наносят удары по городам средь бела дня – по магазинам, предприятиям, жилым кварталам. Оставаться в Донецкой области опасно! Берегите себя и эвакуируйтесь в более безопасные регионы! – подчеркнул Филашкин.

Напомним, что в четверг, 20 августа, российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области авиабомбами. В городе зафиксировали девять ударов, в результате которых пострадали мирные жители и были повреждены жилые дома.

Фото: Вадим Филашкин

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