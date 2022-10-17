Октябрь, 16 в 21:14

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар.

По неподтвержденной информации, в Бердянске после взрывов детонируют склады с боеприпасами, которые российская армия использовала для полномасштабной войны против Украины.

По состоянию на 16 октября 21:14, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской и Харьковской областях, Никопольском и Первомайском районах.