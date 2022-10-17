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Факты / Происшествия

Взрывы в оккупированном Бердянске: детонирует склад с боеприпасами

Юля Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в оккупированном Бердянске: детонирует склад с боеприпасами
Фото: Факты ICTV

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар.

По неподтвержденной информации, в Бердянске после взрывов детонируют склады с боеприпасами, которые российская армия использовала для полномасштабной войны против Украины.

По состоянию на 16 октября 21:14, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской и Харьковской областях, Никопольском и Первомайском районах.

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