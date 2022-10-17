Вибухи в окупованому Бердянську: детонує склад з боєприпасами
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Фото: Факти ICTV
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа.
За непідтвердженою інформацією, у Бердянську після вибухів детонують склади з боєприпасами, які російська армія використовувала для повномасштабної війни проти України.
Станом на 16 жовтня 21:14, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській і Харківській областях, Нікопольському та Первомайському районах.
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