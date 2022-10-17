Жовтень, 16 в 21:14

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа.

За непідтвердженою інформацією, у Бердянську після вибухів детонують склади з боєприпасами, які російська армія використовувала для повномасштабної війни проти України.

Станом на 16 жовтня 21:14, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській і Харківській областях, Нікопольському та Первомайському районах.