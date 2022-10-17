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Факти / Надзвичайні події

Вибухи в окупованому Бердянську: детонує склад з боєприпасами

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи в окупованому Бердянську: детонує склад з боєприпасами
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа.

За непідтвердженою інформацією, у Бердянську після вибухів детонують склади з боєприпасами, які російська армія використовувала для повномасштабної війни проти України.

Станом на 16 жовтня 21:14, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській і Харківській областях, Нікопольському та Первомайському районах.

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