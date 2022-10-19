Помогал РФ во время оккупации Бучи, а затем вступил в украинский добробат: СБУ задержала предателя

Октябрь, 19 в 10:41

Правоохранители задержали жителя Бучи, помогавшего российским военным во время оккупации части Киевской области. Предатель участвовал в “карательных” рейдах, помогая уничтожать участников движения сопротивления.

По данным СБУ, мужчина предложил свою помощь врагу. Россияне выдали ему оружие, военную форму и “инструкцию” для агрессивных действий против военных ВСУ.

Сейчас смотрят

Предатель вместе с оккупантами на вражеском бронетранспортере ворвался в дом своего знакомого, где совершил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов территориальной обороны.

В случае захвата Киевщины он планировал войти в состав оккупационной администрации и продолжить репрессии против украинцев, отметили в СБУ.

После освобождения Бучи коллаборант пытался скрыть преступления, вступив в ряды добровольческого формирования местной территориальной общины. В дальнейшем он планировал возобновить связи с оккупантами, передавать им разведданные о дислокации и перемещении ВСУ.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде удерживания под стражей. Ему грозит наказание – до 15 лет тюремного заключения.