Допомагав РФ під час окупації Бучі, а потім вступив в український добробат: СБУ затримала зрадника
Правоохоронці затримали жителя Бучі, який допомагав російським військовим під час окупації частини Київської області. Зрадник брав участь у “каральних” рейдах, допомагаючи знищувати учасників руху спротиву.
За даними СБУ, чоловік запропонував свою допомогу ворогу. Росіяни видали йому зброю, військову форму та “інструкцію” для агресивних дій проти військових ЗСУ.
Зрадник разом з окупантами на ворожому бронетранспортері увірвався до будинку свого знайомого, де здійснив незаконний обшук і намагався виявити бійців територіальної оборони.
У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації та продовжити репресії проти українців, наголосили у СБУ.
Після звільнення Бучі колаборант намагався приховати злочини, вступивши до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Надалі він планував відновити зв’язки з окупантами, передавати їм розвіддані про дислокацію та переміщення ЗСУ.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання – до 15 років тюремного ув’язнення.