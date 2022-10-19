Оккупанты обстреляли Энергодар: часть города без света и воды
Из-за очередного обстрела Энергодара российскими оккупантами ночью 19 октября город частично без воды и электричества.
Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
По его словам, обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города, начались около полуночи и продолжаются утром.
– Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета. Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала, – уточнил Орлов.
Он также обратился к жителям города с просьбой до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правило двух стен.
После предыдущего обстрела Энергодара, 7 октября, в городе также исчезла вода и электричество. Жители города несколько дней вынуждены были готовить еду на кострах у домов.
Фото: Дмитро Орлов