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Факты / Происшествия

Оккупанты обстреляли Энергодар: часть города без света и воды

Валентина Летяк, редактор ленты
Енергодар обстріли

Из-за очередного обстрела Энергодара российскими оккупантами ночью 19 октября город частично без воды и электричества.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города, начались около полуночи и продолжаются утром.

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– Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета. Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала, – уточнил Орлов.

Он также обратился к жителям города с просьбой до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правило двух стен.

После предыдущего обстрела Энергодара, 7 октября, в городе также исчезла вода и электричество. Жители города несколько дней вынуждены были готовить еду на кострах у домов.

Фото: Дмитро Орлов

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