Люди готовят еду на кострах: Энергодар третий день без света и воды

Октябрь, 09 в 14:35

В оккупированном Энергодаре после обстрела россиянами 7 октября до сих пор нет воды и света. Люди третьи сутки лишены возможности приготовить еду, сообщил мэр Дмитрий Орлов.

По его словам, регулярные обстрелы мешают оперативному восстановлению водо- и электроснабжения.

– Вчера вечером горожане раскладывали костер прямо возле домов, чтобы обеспечить себя хоть какими-то горячими блюдами или напитками. В связи с этим прошу энергодарцев быть максимально осторожными при сборе сухих веток для костров – посадки и лесная зона могут быть заминированы оккупантами! – предупредил Орлов.

Ситуация с питьевой водой тоже обостряется. Однако коллаборантов эти проблемы не беспокоятся, поскольку себя они обеспечили генераторами, говорит мэр города.

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К тому же оккупанты уже длительное время блокируют все гуманитарные грузы с подконтрольных Украине территорий, поэтому в город невозможно завезти продукты питания, питьевую воду и т. п.

– Со своей стороны они решить эту проблему, очевидно, не в состоянии. Информация об организации точек выдачи питьевой воды и горячего питания по микрорайонам города не поступала, — добавил Орлов.

Дмитрий Орлов 7 октября сообщил, что в Энергодаре из-за мощных обстрелов оккупантами исчезли электороэнергия и вода, нет также интернета.