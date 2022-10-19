Жовтень, 19 в 8:44

Через черговий обстріл Енергодару російськими окупантами вночі 19 жовтня місто частково без води та електрики.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста, почались близько опівночі і продовжуються зранку.

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– Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило, – уточнив Орлов.

Він також звернувся до жителів міста з проханням до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.

Після попереднього обстрілу Енергодару, 7 жовтня, у місті також зникла вода та електрика. Жителі міста кілька днів змушені були готувати їжу на багаттях біля будинків.

Фото: Дмитро Орлов