Окупанти обстріляли Енергодар: частина міста без світла та води
Через черговий обстріл Енергодару російськими окупантами вночі 19 жовтня місто частково без води та електрики.
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
За його словами, обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста, почались близько опівночі і продовжуються зранку.
– Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило, – уточнив Орлов.
Він також звернувся до жителів міста з проханням до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.
Після попереднього обстрілу Енергодару, 7 жовтня, у місті також зникла вода та електрика. Жителі міста кілька днів змушені були готувати їжу на багаттях біля будинків.
Фото: Дмитро Орлов