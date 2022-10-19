Под Днепром будут судить мужчину за изнасилование 11-летней дочери

Октябрь, 19 в 17:03

В Днепропетровской области будут судить мужчину, который изнасиловал 11-летнюю дочь. Он предлагал девочке создать порнографические фото и обсуждал с ней откровенные темы.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в июле 2022 года житель села Марьина Роща совершил сексуальное насилие над 11-летним ребенком.

В рамках следствия выяснили, что мужчина обсуждал через мессенджер откровенные темы сексуального содержания, отправлял ей порнографические изображения, предлагал создать для него похожие фото или видео.

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Следователи направили в суд обвинительный акт против мужчины по факту изнасилования, сексуального насилия, развращения малолетней дочери и распространения порнографических изображений (ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре отметили, что фигурант дела находится под стражей. За изнасилование дочери ему грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура