Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Під Дніпром судитимуть чоловіка за зґвалтування 11-річної доньки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Під Дніпром судитимуть чоловіка за зґвалтування 11-річної доньки
Фото: Depositphotos

У Дніпропетровській області судитимуть чоловіка, який зґвалтував 11-річну доньку. Він пропонував дівчинці створити для нього порнографічні фото та обговорював з нею відверті теми.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у липні 2022 року житель села Мар’їна Роща вчинив сексуальне насильство проти 11-річної дитини.

У рамках слідства з’ясували, що чоловік обговорював через месенджер відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення, пропонував створити для нього схожі фото чи відео.

Зараз дивляться

Слідчі направили до суду обвинувальний акт проти чоловіка за фактом зґвалтування, сексуального насильства, розбещення малолітньої доньки та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі зазначили, що фігурант справи перебуває під вартою. За зґвалтування доньки йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Читайте
У тата прострелені ноги, а маму вбили: повернули додому двох дітей, які вижили під час обстрілу біля Куп'янська

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка