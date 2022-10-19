Під Дніпром судитимуть чоловіка за зґвалтування 11-річної доньки

Жовтень, 19 в 17:03

У Дніпропетровській області судитимуть чоловіка, який зґвалтував 11-річну доньку. Він пропонував дівчинці створити для нього порнографічні фото та обговорював з нею відверті теми.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у липні 2022 року житель села Мар’їна Роща вчинив сексуальне насильство проти 11-річної дитини.

У рамках слідства з’ясували, що чоловік обговорював через месенджер відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення, пропонував створити для нього схожі фото чи відео.

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Слідчі направили до суду обвинувальний акт проти чоловіка за фактом зґвалтування, сексуального насильства, розбещення малолітньої доньки та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі зазначили, що фігурант справи перебуває під вартою. За зґвалтування доньки йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура