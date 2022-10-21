Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
С утра во время воздушной тревоги в Харькове прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Он призвал жителей быть особенно внимательными.
Обновлено в 08:47
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате утренних ударов российского врага по Харькову ранены пять человек.
Есть разрушение промышленной инфраструктуры в Киевском районе.
Обновлено в 08:40
По словам Терехова, есть “прилеты” по одному из предприятий Харькова.
Предварительно, попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения, — написал мэр города.
Сейчас на месте работают спасатели, информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, что 18 октября утром в течение пяти минут в Харькове раздались две серии взрывов.