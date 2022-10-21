Октябрь, 21 в 8:14

С утра во время воздушной тревоги в Харькове прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он призвал жителей быть особенно внимательными.

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Обновлено в 08:47

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате утренних ударов российского врага по Харькову ранены пять человек.

Есть разрушение промышленной инфраструктуры в Киевском районе.

Обновлено в 08:40

По словам Терехова, есть “прилеты” по одному из предприятий Харькова.

Предварительно, попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения, — написал мэр города.

Сейчас на месте работают спасатели, информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что 18 октября утром в течение пяти минут в Харькове раздались две серии взрывов.