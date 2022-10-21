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Факти / Надзвичайні події

Мер Харкова повідомив про серію вибухів у місті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мер Харкова повідомив про серію вибухів у місті
Фото: Depositphotos

Зранку під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він закликав жителів бути особливо уважними.

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Оновлено о 08:40

За словами Терехова, є “прильоти” щодо одного з підприємств Харкова.

Попередньо, потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування, – написав мер міста.

Наразі на місці працюють рятувальники, інформації про постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, що 18 жовтня зранку впродовж п’яти хвилин у Харкові пролунало дві серії вибухів.

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