Жовтень, 21 в 8:14

Зранку під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він закликав жителів бути особливо уважними.

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Оновлено о 08:40

За словами Терехова, є “прильоти” щодо одного з підприємств Харкова.

Попередньо, потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування, – написав мер міста.

Наразі на місці працюють рятувальники, інформації про постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, що 18 жовтня зранку впродовж п’яти хвилин у Харкові пролунало дві серії вибухів.