Мер Харкова повідомив про серію вибухів у місті
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Зранку під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Він закликав жителів бути особливо уважними.
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Оновлено о 08:40
За словами Терехова, є “прильоти” щодо одного з підприємств Харкова.
Попередньо, потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування, – написав мер міста.
Наразі на місці працюють рятувальники, інформації про постраждалих поки що не надходило.
Нагадаємо, що 18 жовтня зранку впродовж п’яти хвилин у Харкові пролунало дві серії вибухів.