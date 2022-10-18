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Факты / Происшествия

В Харькове снова раздаются взрывы: власти призвали не выходить из укрытий

Марта Бондаренко, редактор ленты
Вибух

В Харькове во время воздушной тревоги раздались сильнейшие взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, россияне наносят удары по городу, поэтому местные жители не должны оставлять укрытий.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в течение пяти минут в городе раздались две серии взрывов.

По предварительной информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города.

В связи с обстрелами временно останавливается движение поездов по линиям метрополитена.

В настоящее время воздушная тревога звучит по всей Украине.

Россия с ночи продолжает террор городов и регионов нашего государства. Так, ночью в Запорожье прогремела серия взрывов. Также Россия обстреляла Николаев ракетами типа С-300, после чего в областном центре пропал свет.

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