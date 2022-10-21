В Херсонской области оккупанты похитили 46 детей до пяти лет — ОВА

Октябрь, 21 в 19:17

В Херсонской области российские оккупанты продолжают похищать украинских детей. В частности, зафиксированы случаи принудительного вывоза малышей возрастом до пяти лет.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, похищение детей захватчики называют “эвакуацией”.

— Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до пяти лет. Захватчики называют похищение детей “эвакуацией”, — подчеркнул он.

По мнению Янушевича, украинские дети, незаконно удерживаемые российскими оккупантами, должны как можно скорее вернуться домой. В ОВА уже направили соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.