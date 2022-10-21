У Херсонській області окупанти викрали 46 дітей до п’яти років – ОВА

Жовтень, 21 в 19:17

У Херсонській області російські окупанти продовжують викрадати українських дітей. Зокрема, зафіксовано випадки примусового вивезення малюків віком до п’яти років.

Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, викрадення дітей загарбники називають “евакуацією”.

– Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти віком до п’яти років. Загарбники називають викрадення дітей “евакуацією”, – наголосив він.

На думку Янушевича, українські діти, яких незаконно утримують російські окупанти, мають якомога швидше повернутися додому. В ОВА вже направили відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.