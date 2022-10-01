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Отказались голосовать на “референдуме”: под Херсоном оккупанты похитили супругов

Юля Захарченко, редактор ленты
Отказались голосовать на “референдуме”: под Херсоном оккупанты похитили супругов

В Херсонской области российские военные похитили супругов — жителей Каховки Владислава и Анну Сибирских 25 сентября. В настоящее время их местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная община в Facebook. В сообщении говорится, что оккупанты похитили пару за отказ голосовать на псевдореферендуме.

— Никто никогда не сомневался в лживых обещаниях оккупантов относительно “свободного волеизъявления наших граждан” на этом псевдореферендуме.

25 сентября, за отказ проголосовать, из своего дома вооруженными военными РФ в присутствии женщин, носивших урны для голосования и списки, были похищені супруги каховчан Сибирский Владислав Александрович (1992 г. р.) и Сибирская Анна Геннадиевна (1990 г.р.), — отметили в городской общине.

В Каховской городской теробщине отметили, что местонахождение супругов Сибирских до сих пор неизвестно.

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Фото: Каховская городская территориальная община

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