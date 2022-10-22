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Дерзкая атака оккупантов: где больше всего отключений света после ракетных ударов по Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Дерзкая атака оккупантов: где больше всего отключений света после ракетных ударов по Украине

В результате ракетных ударов на территории Украины многие потребители остались без света, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В частности, в Хмельницкой области от электроснабжения отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской – 188 тыс., в Волынской – 102 тыс., в Черкасской – 242 тыс., в Ровенской – 174 тыс., в Кировоградской – 61 913 семей, в Одесской – 10,5 тыс. абонентов.

— Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны, — отметил он.

Тимошенко сообщил, что всего силы и системы противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере 18 вражеских ракет.

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По его словам, специалисты сразу же начинают ремонтные работы на местах ударов. Тимошенко призывает украинцев экономить электричество.

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