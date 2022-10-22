Зухвала атака окупантів: де найбільше відключень світла після ракетних ударів по Україні

Жовтень, 22 в 14:18

Внаслідок ракетних ударів на території України багато споживачів залишилися без світла, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, у Хмельницькій області від електропостачання відключено 672 тис. абонентів, у Миколаївській – 188 тис., у Волинській – 102 тис., в Черкаській – 242 тис., в Рівненській – 174 тис., в Кіровоградській – 61 913 родин, в Одеській – 10,5 тис. абонентів.

– Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни, – зазначив він.

Тимошенко повідомив, що загалом сили та системи протиповітряної оборони знищили щонайменше 18 ворожих ракет.

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За його словами, фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ударів. Тимошенко закликає українців економити електрику.