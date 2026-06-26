Украина пока не фиксирует признаков приближения быстрого перелома в войне с Россией, однако рассчитывает на постепенное истощение ресурсов противника.

Стратегия Сил обороны направлена на достижение момента, когда враг утратит способность вести активные боевые действия.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью The Times.

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Сырский о стратегии Сил обороны в войне с РФ

По словам главкома, в настоящее время Украина не видит предпосылок для переломного момента в войне, однако рассчитывает на постепенное истощение российских ресурсов.

Сырский подчеркнул, что говорить о кардинальных изменениях на фронте пока преждевременно.

Стратегия Украины предусматривает достижение “кульминационной точки” противника, когда его возможности будут полностью исчерпаны.

Среди основных задач Сил обороны он назвал удержание занимаемых позиций, уничтожение живой силы противника в таких масштабах, которые Россия не сможет компенсировать, а также нанесение ударов по логистике, энергетике и оборонно-промышленному комплексу РФ.

Главнокомандующий подчеркнул, что современная война представляет собой непрерывное технологическое соревнование, в котором определяющую роль играют инновации и скорость внедрения новых средств борьбы.

Генерал предостерег, что “окно возможностей” может быть ограниченным из-за возможных технологических прорывов любой из сторон.

Ранее Сырский говорил, что Россия сосредоточила на территории Украины около 721 300 военнослужащих в составе своей наступательной группировки.

Российское командование не отказывается от намерений захвата украинских территорий и продолжает применять тактику массированных пехотных штурмов.

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