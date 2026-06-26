Деоккупация Крыма остается ключевым приоритетом для Украины – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма остается неизменным приоритетом государственной политики Украины.
- Президент подчеркнул, что справедливость для Украины неразрывно связана со справедливостью для крымскотатарского народа.
Борьба за деоккупацию Крыма остается ключевым приоритетом государственной политики Украины.
Справедливость для Украины неразрывно связана со справедливостью для крымскотатарского народа, заявил президент Владимир Зеленский.
Деоккупация Крыма — главный приоритет Украины
— Сегодня ни один человек на земле не скажет, что мы не боремся за Крым и что мы о Крыме забыли. Каждый день доказывает, что Украина помнит о каждой своей части, о каждом своем человеке и действительно борется ради справедливости для всего нашего государства и каждой его неотъемлемой части, — сказал глава государства по случаю Дня крымскотатарского флага.
Президент напомнил, что Россия принесла войну сначала именно в Крым. Теперь Украина своими санкциями, средствами средней дальности и дальнобойными средствами делает все, чтобы заставить Россию закончить войну и восстановить справедливость.
— И именно Крым — в центре этой нашей политики обеспечения справедливости. Россия превратила Крым в плацдарм для захватнических операций против других частей нашего государства и против других стран. Россия очень долго пыталась нормализовать свою войну и заставить Украину, всю Европу и мир привыкнуть к тому, что ее агрессию якобы невозможно остановить, а справедливость якобы невозможно восстановить, — отметил он.
Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина лишает Россию этого плацдарма и ставит точку в её попытках нормализовать войну.
— Мы помним, что справедливость для Украины означает справедливость и для крымскотатарского народа. Народа, который был вынужден пройти через депортацию и десятилетия издевательств. Народа, который смог вернуться на родину, но чей дом россияне снова попытались украсть. Народа, который сохраняет свою жизненную силу и является неотъемлемой частью нашего общества, — добавил глава государства.
Он подчеркнул, что в День чествования крымскотатарского флага, который объединяет весь крымскотатарский народ, Украина подтверждает, что борется за себя и все свои территории, а также за справедливость для каждого гражданина, для всех, для кого Украина и Крым являются родной землёй.
— Мы должны остановить российскую агрессию. Мы должны вернуть на свободу всех тех, кто сейчас находится в российском плену. Мы должны гарантировать безопасность и прочный мир всему нашему государству и всем нашим людям, — подчеркнул президент.