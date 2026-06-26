Борьба за деоккупацию Крыма остается ключевым приоритетом государственной политики Украины.

Справедливость для Украины неразрывно связана со справедливостью для крымскотатарского народа, заявил президент Владимир Зеленский.

Деоккупация Крыма — главный приоритет Украины

— Сегодня ни один человек на земле не скажет, что мы не боремся за Крым и что мы о Крыме забыли. Каждый день доказывает, что Украина помнит о каждой своей части, о каждом своем человеке и действительно борется ради справедливости для всего нашего государства и каждой его неотъемлемой части, — сказал глава государства по случаю Дня крымскотатарского флага.

Президент напомнил, что Россия принесла войну сначала именно в Крым. Теперь Украина своими санкциями, средствами средней дальности и дальнобойными средствами делает все, чтобы заставить Россию закончить войну и восстановить справедливость.

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— И именно Крым — в центре этой нашей политики обеспечения справедливости. Россия превратила Крым в плацдарм для захватнических операций против других частей нашего государства и против других стран. Россия очень долго пыталась нормализовать свою войну и заставить Украину, всю Европу и мир привыкнуть к тому, что ее агрессию якобы невозможно остановить, а справедливость якобы невозможно восстановить, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина лишает Россию этого плацдарма и ставит точку в её попытках нормализовать войну.

— Мы помним, что справедливость для Украины означает справедливость и для крымскотатарского народа. Народа, который был вынужден пройти через депортацию и десятилетия издевательств. Народа, который смог вернуться на родину, но чей дом россияне снова попытались украсть. Народа, который сохраняет свою жизненную силу и является неотъемлемой частью нашего общества, — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что в День чествования крымскотатарского флага, который объединяет весь крымскотатарский народ, Украина подтверждает, что борется за себя и все свои территории, а также за справедливость для каждого гражданина, для всех, для кого Украина и Крым являются родной землёй.

— Мы должны остановить российскую агрессию. Мы должны вернуть на свободу всех тех, кто сейчас находится в российском плену. Мы должны гарантировать безопасность и прочный мир всему нашему государству и всем нашим людям, — подчеркнул президент.

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