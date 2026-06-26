Удары Украины по российской нефтеперерабатывающей и энергетической инфраструктуре демонстрируют высокую эффективность и уже существенно сказались на возможностях России.

Союзники должны поддерживать Киев, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Производство нефти в РФ сократилось на треть

По словам Рютте, Украина демонстрирует высокий уровень инноваций, в частности в сфере беспилотных технологий, и успешно наносит удары по ключевым объектам российской инфраструктуры.

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— Украина справляется чрезвычайно хорошо. Она по-прежнему лидирует, когда речь идет об инновациях, например, в сфере технологий беспилотников — их стало больше, и они успешно поражают важную энергетическую инфраструктуру в России, а также оборонную и вспомогательную инфраструктуру, — отметил генсек НАТО на встрече в Atlantic Council накануне предстоящего саммита НАТО.

Он добавил, что общий объем производства на нефтеперерабатывающих заводах в РФ упал на 30%.

— Я очень впечатлен украинцами. Их главная задача — защитить свою инфраструктуру от очередных ударов российских баллистических ракет и дронов, — сказал Рютте.

Он отметил, что российская экономика сталкивается с растущими трудностями, поскольку финансовые ресурсы РФ постепенно исчерпываются.

Рютте подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны союзников.

Европейские государства должны справедливо распределить финансовую нагрузку в рамках инициативы по закупке американского вооружения для Киева.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что продолжение военной помощи Украине остается одной из ключевых предпосылок для усиления ее обороноспособности и сдерживания российской агрессии.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ обнародовал результаты дальнобойных ударов Украины по объектам топливно-энергетического комплекса и логистической инфраструктуре России по состоянию на июнь 2026 года.

В нефтеперерабатывающей отрасли России утрачено 30% мощностей. Под удары украинских БпЛА попали 16 крупных нефтеперерабатывающих заводов и терминалов РФ.

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