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Факты / Происшествия

В Киевской области в результате ракетных обстрелов есть пострадавший и разрушение домов

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киевской области в результате ракетных обстрелов есть пострадавший и разрушение домов

Сегодня, 31 октября, в результате вражеских ракетных обстрелов Киевской области по меньшей мере один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, российские ракеты повредили объекты энергетической инфраструктуры области.

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Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Глава Киевщины рассказал, что в результате ракетных обстрелов по меньшей мере есть один пострадавший. Кроме того, зафиксированы разрушения частных домов.

Алексей Кулеба призвал жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света, поскольку в области вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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Фото: Андрей Небитов

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