Жовтень, 31 в 11:31

Сьогодні, 31 жовтня, внаслідок ворожого ракетного обстрілу Київщини дві людини дістали поранення.

Оновлено о 11:26

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За його словами, одного потерпілого госпіталізували.

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– Він у досить серйозному стані. Хочу подякувати силам ППО, які дуже сильно відпрацювали. На жаль, є потрапляння, проте вони не надто серйозні, – зауважив очільник області.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що російські ракети пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури області.

Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Очільник Київщини розповів, що внаслідок ракетних обстрілів є щонайменше один постраждалий. Крім того, є руйнування приватних будівель.

Олексій Кулеба закликав жителів Київщини підготуватися до тривалої відсутності світла, адже в області запроваджуються екстрені відключення електроенергії.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено енергооб’єкт, що живить близько 350 тис. квартир у Києві. Тому у столиці відбуваються екстрені відключення світла.

Війна в Україні триває 250-й день.

Фото: Андрій Нєбитов